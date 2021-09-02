原本在盧森堡啟運時，輝瑞疫苗貨物上綁有的「復必泰」布條。（中新社）

首批BNT疫苗裝箱「復必泰」字樣消失，資深媒體人趙少康爆料，是民進黨派人上飛機剪掉。（陳麒全攝）

由慈濟及民間企業捐贈的BNT疫苗，首批93.2萬劑今（2）日上午抵台，由於，疫苗裝箱外觀並無「復必泰」字樣，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，係台積電在抵達後先行撤除。但此動作立遭熱議，全國公務人員協會前理事長李來希便表示，拆了復必泰布條，就不再是「復必泰」疫苗？「BNT」還是「BNT」，口水噴滿天......蒙上眼睛就以為不見了，有意思嗎？

國內第一批BNT疫苗今日上午七點抵台。外傳疫苗在上機前有掛上「復必泰」字條，但抵台後，裝箱外觀「復必泰」等字樣布條卻被拿掉。外界質疑，該批疫苗在未完成機邊核對艙單程序、通關手續，遭工作人員提前上機拆除布條，可能違反海關緝私條例。

不過，疫情指揮中心指揮官陳時中解釋說，購買單位台積電認為，過去第一批疫苗都會掛上宣傳布條，但是這與雙方當初約定不同，指揮中心是屬於受贈單位，所以要求到台灣要移除，於是就先將布條移除，才卸下進行通關。

但事出突然，外界揣測議論紛紛。為什麼從德國出來有標籤，到台灣卻沒有？資深媒體人趙少康便爆料指「民進黨派人把它剪掉的，一大早派人把它剪掉，所以沒有了」；全國公務人員協會前理事長李來希則在臉書貼文指出，拆了復必泰布條，就不再是「復必泰」疫苗？「BNT」還是「BNT」，口水噴滿天，套句六四的傳唱詞，蒙上眼睛就以為不見了，有意思嗎？

有網友附和批民進黨政府是「全世界尚介『兩光、惡劣、爛霸』政府，就數台灣第一名！」