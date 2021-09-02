90年代紅極一時的三級片女星鄭艷麗，擁有漂亮的混血臉蛋，曾被封「翻版李嘉欣」，人生卻過得十分坎坷，去年才因厭食症送進加護病房，最近又曝光一張行走不穩的背影照，讓粉絲很擔心，對此她回應網友：「是我媽媽不是我」並透露剛施打完疫苗。

鄭艷麗今（2日）在臉書更新動態，寫下：「大家好、我久沒上線了，我整親美濃（尾龍)）骨，行路都行唔到，已經有一個星期到，希望她快啲好返；至於我，我今天要去打疫苗針，說真有點緊張。」透露自己尾椎骨受傷，一個禮拜都沒有辦法好好走路；照片中，她戴著口罩，一手撐著腰，一手扶著拐杖傘，緩慢地行走於某商場，背影看起來很虛弱，粉絲不禁留言關切：「加油，保重身體」、「祝妳早日康復」不過，當網友詢問她腰和尾骨好一點沒有，鄭艷麗卻鬼打牆地回：「…是我媽媽不是我」令人看得一頭霧水。

鄭艷麗接種疫苗後，在臉書跟大家報平安：「嘻嘻，我打完啦！」照片中，她戴著白色鴨舌帽、眼鏡和口罩，身形略顯纖瘦，眼尖網友發現背後面板寫著「不准拍照」，鄭艷麗卻還是拍照並上傳，忍不住好奇問其動機，鄭艷麗則尷尬地回：「…拍完先（才）看見。」

鄭艷麗失去富商兼乾爹黃任中的經濟支柱後，生活出現困頓，只好到速食店當收銀員和清潔工，屋漏偏逢連夜雨，健康也亮紅燈，去年罹患厭食症，166cm體重卻剩45kg，住進醫院打點滴治療，儘管身體狀況一度急轉直下，幾個禮拜後終於康復、順利出院。