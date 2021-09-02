美股隔夜漲跌互見；蘋果股價創新高，推進那指再創歷史收盤新高，盤中指數一度創歷史高點。港股高開，午後曾挫60點，在網路應用平台公司的支撐下，收市翻紅。
周四香港恆生指數收漲62.14點或0.24%，為26090.43點。國企股(H股)漲69.98點或0.75%，為9341.30點。
重量級的騰訊漲1.55%，阿里巴巴漲3.39%，美團漲0.32%，支撐了大盤。快手漲4.7%；深交所公布將快手列入港股通名單。嗶哩嗶哩漲近5%。
線上教育股集體上漲。新東方在線漲5%；卓越教育漲6%；新東方漲15%。
電力設備股上揚。風電公司金風科技漲18.7%，在A股也大漲。東方電氣漲13%。中國高速傳動漲17%。華潤電力漲9.2%；華電國際漲10.9%。
廣汽集團漲9.3%。廣汽發布中期業績報告，營收年增34.8%；毛利年增67%，淨利年增87%。
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