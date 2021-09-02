最近女歌手郭靜才被網友討論「為什麼不紅」，日前又有人在《批踢踢實業坊》問到，男歌手蔡旻佑在19歲寫了一首〈我可以〉，至今仍是KTV熱門歌曲，當年更被綜藝天王吳宗憲欽點是「周董（周杰倫）接班人」，但為何蔡旻佑始終沒大紅；沒想到該貼文釣出蔡旻佑本人，面對被網笑說紅不起來，他高EQ回應意外被讚爆。

日前網路論壇《批踢踢實業坊》有網友發文，好奇「蔡旻佑為什麼紅不起來」，內文提到當年蔡旻佑被吳宗憲力捧，不僅是師範大學音樂系畢業的高材生，其音樂創作實力更被認為是「周董接班人」，最有名的代表作就是〈我可以〉，路人聽到旋律都能跟著哼「我可以陪你去看星星」；原PO上傳〈我可以〉的MV外，還補上蔡旻佑的照片，不留情地說「真的很不紅耶」。

日前蔡旻佑被網友討論為何紅不起來，本人高EQ回應讓人看了心疼又佩服。(圖/ 摘自蔡旻佑IG)

沒想到立刻引起廣大網友熱烈回應，更精闢地點出不紅原因，「這樣討論只會顯得我們很老，年輕人都沒有聽過他吧」、「運氣不好，老吳要捧他，結果劇沒辦法播」、「沒記憶點」、「不帥」、「只紅一首」、「就很學生樣，沒啥特色辨識度」、「不用再多說明」。

而蔡旻佑本人也注意到自己被網友討論，更截圖分享到IG限時動態，幽默標記好友郭靜，笑說「換我了，最近網友都很關心我們紅不紅耶」；不過，對於網友笑自己紅不起來，他也在底下可愛地回覆「嗯我…我臉紅」，高EQ面對酸民也讓不少粉絲既心疼又佩服。