桃園一名戴姓男子透過交友軟體認識一名年僅13歲的少女，提議進行「三日女友」的交易，承諾少女陪玩3次就付2萬5000元，豈料，戴男爽3次後翻臉不認帳，少女驚覺受騙赴警提告。桃園地院審後依妨害性自主罪，應執行4年6月。可上訴。

判決書指出，戴男於2018年間透過手機軟體認識13歲少女，同年11月間戴男向少女提議當他的「三日情人」，即少女提供喝酒、聊天等服務3次，每次服務時間約2至3小時，就可以獲得2萬5000元的報酬，少女沒想太多就答應。

同年月間，戴男載著少女前往汽車旅館，改口稱「三日情人」的服務包含性行為，少女傻傻相信後，接續又與戴男累計發生3次性行為，但戴男卻不乖乖付錢，再次誆騙少女說，願意以1個月5萬元包養她，少女因而再被騙砲一次，完事後向戴男索取費用未果，才驚覺受騙，憤而前往警局提告。

戴男在警訊時坦承有與少女發生共4次性行為，但否認有與未成年人以對價、詐術方式進行性交易，指少女曾向他稱年齡是16歲，雖曾提及三日情人交易，但少女當時回應沒時間因此作罷，而後，有與少女發生性交易，他都會支付雙方合意的金額，只是少女向他說，「先不用，有需要再拿」，並非他不支付。

戴男的律師則辯護，兩人所使用的交友軟體須年滿18歲才可註冊，且少女在軟體上沒表明真實年齡，在見面時，少女穿著便服而非制服，此外，少女當時的身高體重可知其發育良好，客觀上並無法得知少女未成年。

桃園地院法官勘驗證據後，認定戴男知情少女才13歲，戴男的確提出三日情人的要求，並承諾赴約3次就支付2萬5000元，參酌戴男的經濟狀況，月均收入低於25K，且薪資入帳後戶頭不超過15天就領光，難認其有經濟餘力能做出三日情人的交易。

法官判定，戴男明知少女未成年，卻誆稱可以支付三日情人的費用，甚至還提出一月5萬元包養，利用其智慮淺薄，易受物質誘惑等特點，使其誤信說詞，前後發生共計4次性行為屬實，依對未滿14歲之少女為性交等4罪，各處有期徒刑3年4月，應執行4年6月。可上訴。

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