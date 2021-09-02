曾經在全家便利商店、統一超商擔任店員的許姓男子，利用工作上的便利、以及網路購物「貨到付款」的漏洞，接連上網購買物品並寄到他工作的超商，最後卻是「未付錢就取貨」，前後共詐得280萬元金飾及價值4萬多元手機，台中地檢署依侵占等罪嫌起訴他。

起訴指出，30歲的許姓男子是超商店員，又身兼網路購物買家身分，他從2020年2月開始，接連在雅虎奇摩拍賣、蝦皮拍賣等網站購物，並選擇貨到付款、超商取貨的運送方式，將訂購的貨物寄到他當時工作的超商內，再利用店員職務之便、未付款就取貨。

檢方調查發現，許男2月24日至3月18日間，短短不到一個月的時間，就陸續向11名賣家購買159件金飾及1支手機，並以此手法無償取得金飾，涉嫌侵占金額達280萬多元。而在去年8月間，他再度以同樣手法在奇摩訂購價值近2萬元的手機，也是同樣未付錢就取得該物品。

因多位賣家發現遲遲都未收到貨款，向貨運業者查詢，卻發現物品已經無償被領走，趕忙向警方報案，警方才查出許男的行徑。檢方認為，許男利用超商店員的身分，以及網購貨到付款漏洞，侵占大量金飾，其中有1名賣家損失超過百萬元，造成賣家嚴重損失，依侵占等罪起訴他。