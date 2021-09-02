鋼市持續增溫，且即將進入第4季傳統旺季，聚亨公司訂單穩定成長，且預期全球鋼鐵供應吃緊，將致力提升產能，以因應市場需求。

線材螺絲大廠聚亨公司指出，今年上半年大陸取消鋼材出口退稅，且美國積極推動基礎建設計畫，促使全球鋼鐵需求強勁，鐵礦砂價格飆漲。雖然最近鐵礦價轉跌，但煤礦大漲，全球鋼價仍處於高檔，再加上第4季是傳統旺季，鋼市前景亮麗。

由於生產訂單穩定成長，為因應訂單需求，聚亨決定，將生產設備進行汰舊換新，使產能提升，為營運業績帶來正面助益。

展望後市，聚亨認為，俄羅斯對鋼鐵出口加稅，大陸也取消熱冷軋鋼品13％出口退稅，預期全球鋼鐵供應更加吃緊，造成市場供不應求，高鋼價時代可望進一步確立。

不過，市場仍有國際物流因缺櫃、缺艙及塞港等不確定因素影響，因而貨物運輸大幅延誤，造成運價上漲。另外，Delta病毒疫情擴散，各國疫苗接種進度不一，直接間接衝擊到各國經濟復甦及需求量能。

聚亨今年上半年稅後淨利為3億4017萬元，每股稅後盈餘0.71元。7月合併營收7億4773萬元，較去年同期增加1.64％，累計前7月合併營收70億4213萬元，較去年同期大增41.11％。