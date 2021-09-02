近日一位女網友到好市多購買一盒綜合海鮮握壽司回家後，整盒壽司在冰箱門前不幸「翻車」，吸引3萬網友按讚笑稱是「在地美食」。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多商品份量實在、CP值高，深受不少民眾喜愛，生鮮食品區的壽司也相當熱銷。近日一位女網友到賣場上添購一盒綜合海鮮握壽司回家後，卻不幸發生手滑意外，整盒壽司在冰箱門前「翻車」，女網友崩潰之餘，也拍下意外現場討拍，震撼畫面吸引3萬網友按讚，笑稱是標準的「在地美食」。

「求安慰。」女網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一張令人崩潰的好市多壽司「翻車」照片，只見各類壽司散落在冰箱門前，鮭魚、鮪魚、干貝、鮮蝦、玉子燒等握壽司都無一倖免，地上還有一大陀重摔過的醋飯跟鮭魚卵，畫面相當慘烈，只剩下醬油和芥末保持完整。

照片曝光後，吸引3萬網友朝聖按讚，湧入8千多名網友留言並笑稱，「你原本還有三秒，你卻選擇相機」、「標準的在地美食」、「日本料理變在地料理，很OK啊」、「貴的都有墊背，安心吃」、「好險，魚和干貝有墊背」。

針對灑落一地的壽司，網友紛紛建議，「基本上…我會撿起來吃掉」、「沒事，全丟下鍋煮就是豐盛的海鮮粥」、「沖洗瀝乾～頂級豪華版海鮮粥」、「干貝來用乾煎，其他的做燉飯或海鮮粥吧」、「拿去整理一下，再拿去炒飯還是能吃的食物」、「至少貴的部分都還能吃，真的是技巧摔」。