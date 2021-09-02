原本在盧森堡啟運時，輝瑞疫苗貨物上綁有的「復必泰」布條。（中新社）

原本貨物在盧森堡啟運時綁有「復必泰」布條，在貨物出艙前，已經以掩人耳目的方式，技巧性「處理」掉了。（陳麒全攝）

我國首批輝瑞／BNT疫苗2日清晨運抵桃園機場，原本疫苗到貨是件好事，但卻因貨物上的簡體中文字的「復必泰」布條，因接機長官不想看到，桃勤人員被授意進入貨艙內移除，此舉恐違反「海關緝私條例」。

依日前上海復星醫藥在官方微博發出這批來台疫苗照片顯示，疫苗貨盤外面綁著大布條，註明「復必泰」、「新型冠状病毒mRNA疫苗」、「COVID-19 mRNA Vaccine」、「BioNTech FOSUN PHARMA 复星医药」等簡體字標語，但疫苗運抵達桃園機場出艙展現在國人面前時，「復必泰」布條卻「離奇消失」，在該新聞變成熱搜時，台積電及永齡基金會發布新聞稿共同指出，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，唯事先並未告知，因此依照約定在疫苗抵達後移除。

依照目前桃機防疫規定，班機在抵台後，不論客、貨機，貨艙必須打開消毒後，才能裝卸貨物的規定，但這班盧森堡貨機抵台後，只看到工作人員作業時沒有把貨艙門全開，而是只把貨艙開了一個人可進入的小縫，清消人員應付的噴灑了2秒，接著就有1名桃勤人員直接進入貨艙，緊接艙門再度關閉，約5分鐘後，另一組人員由艙外再度開門，輝瑞疫苗透過新聞直播，才展現在國人面前，但原本在盧森堡啟運時，疫苗貨物上綁有的「復必泰」布條，卻「離奇消失」，懷疑可能是先前進入貨艙的桃勤人員被授意，先私下處理掉了，因為現場有接機的長官不想看到，而該名人員一直到輝瑞疫苗出艙前，都沒有再出現，布條的下落也不明。

這三櫃93.2萬劑輝瑞疫苗雖然屬於專案進口貨物，在貨物仍未卸下，即便兩基金會發表聲明，以「依照約定在疫苗抵達後移除」，但在海關關員還沒有執行核對艙單編號等機邊驗放的程序，也不可以對貨物進行任何裝卸以外的動作。即便要移除，也該是出艙後，在海關驗放完畢，才能拆除布條。

以往我國自購的疫苗抵達時，媒體及衛福部的外聘攝影人員，都可在靠近艙門的安全線外拍攝，但2日衛福部的公關人員在疫苗抵達前，以「維護安全」的理由，要求媒體不要靠近艙門拍攝，但是採訪人員表示，疫苗已經來了22次，記者都深諳機坪作業安全規定，而且機坪作業安全維護，也不屬於衛福部管轄的業務。

知情人士透露，1日晚上就傳出高層對於「復必泰」布條相當敏感，下達軍令狀，不准讓媒體拍到，2日貨機抵達桃機前，衛福部公關還想要限制媒體拍攝區域，見媒體不肯移動，還說「部長等一下會先發言」希望讓媒體朝機鼻方向移動，就是不想讓媒體靠近疫苗卸貨處的後艙門。