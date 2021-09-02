全球航運失序，美國購物旺季即將到來，貨櫃短缺、塞港讓許多玩具業者坐立難安，擔心貨物無法趕在旺季前送抵，不僅如此，運價飆高推升成本也讓業者們在吸收成本上越來越艱困，有美國玩具業者不禁哀怨坦言，對全球貨運巨頭馬士基等航運公司感到很失望，因為他們在貨櫃短缺之際，趁機拉抬航運運價。

《CNN Business》報導，玩具業者擔憂供應鏈放緩和運價成本不停攀升，可能會讓聖誕節的小孩無法如期獲得聖誕禮物，建議家長盡早為禮物做好準備，MGA娛樂公司執行長Isaac Larian警告，「今年商品短缺會非常嚴重，需求依然存在，可是供應卻無法跟上」。

MGA旗下擁有Little Tikes、Rainbow High、Bratz、 LOL Surprise!等玩具，其中LOL Surprise!更在過去幾年為最熱門的商品之一。

說到此處，Larian坦言，他對全球貨運巨頭馬士基等公司非常失望，稱他們趁全球貨櫃短缺之際，大幅的哄抬航運運價，「貨櫃運價從去年3200美元攀升至目前的2.2萬美元」，原物料和人力成本都大幅上升，不計物流的陸製產品成本也飆升，這些都會推升零售產品的價格。

此外，除了航運以外，陸運也同樣陷入桎梏，Larian表示，即便花費了高昂的運費，但在卸貨之後，卡車司機短缺也讓產品送到物流中心的時程不斷延宕，「在過去30天之中，46艘船舶、數百個貨櫃都於美國西岸港口漂泊，儘管有充足的人力卸貨，然陸運又是一項需要解決的難題」。