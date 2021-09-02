成立48年的老牌網通上市公司盛達電（3027）2019年被意外捲入中國普天集團詐騙案調查，引起投資人嚴重關切，該案由於發生後不久，即爆發新冠肺炎，在跨海打官司大不易下，判決結果一延再延，2日盛達電再度接獲深圳國際仲裁院通知，仲裁期限延至2021年10月31日，在目前疫情尚未露出曙光的狀況下，不排除還有延後開庭的可能。

盛達電2019年遭中國普天惡意倒帳，並傳出有詐貸情事，一度引發貲議，為以正視聽，盛達電當時還主動發出聲明自清，強調盛達電與中國普天集團生意往來皆有簽訂正式的訂單，也有實際的金流與物流來往，雙方的合作持續交貨也逾5年，絕無向銀行詐貸一事，不料中國普天卻以不實理由拒絕支付貨款，為確保公司權益，盛達電除立即通知銀行及保險公司外，為避免公司損失及保障投資大眾及股東權益，也依法向中國深圳仲裁院申請仲裁。

不料仲裁案卻因疫情橫生波折。對於再度收到中國深圳仲裁院仲裁期限再度展延的通知，盛達電也相當無奈，表示公司將持續跟進了解案件進度，俾保障股東權益。