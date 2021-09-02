IKEA Hej行動商店設置頂棚增加隔熱，大幅降低室內空調所需的耗能。（IKEA提供）

繼之前逢甲、通化夜市開設「百元商店」後，IKEA也再度推出全新店型「IKEA Hej行動商店」，全球首家將於8日於嘉義登場，消息甫曝光便讓嘉義人於社團喊道「要用新台幣把IKEA留下來」、「讓IKEA看到嘉義人的熱情！」等留言。本次店型跳脫過去大型店的框架，以7座二手貨櫃打造2層樓、25坪的賣場，利用小賣場親身示範小坪數收納心法，而小坪數優勢也使其得以殺入精華商圈，落腳於嘉義市文化公園，預計將營業至明年年初，該店型可順應各地狀況、空間彈性調整，方便品牌拓點，IKEA也表示未來不排除會前進更多城市。

IKEA Hej行動商店販售近百項IKEA熱賣的收納好物、家飾品及經典商品，接近結帳區則會販售4款小家具。（IKEA提供）

IKEA嘉義設點消息曝光，網友敲碗鯊鯊玩偶一起抵嘉。（林欣儀攝）

IKEA Hej行動商店嘉義店限定莓果派對霜淇淋。（林欣儀攝）

本次行動商店一樓主要以品牌精選的暢銷商品為主，包括各式收納小物、餐具、兒童用品等，巧妙運用貨櫃自然間隔，依照動線分為客廳收納、餐廚、臥室、浴室等區域，其中超人氣玩偶「鯊鯊」、年度熱賣冠軍毛絮黏把等皆有販售；二樓則提供家具諮詢服務，提供免費系統傢俱規劃、商品下單服務等。IKEA Hej行動商店將於8日15點起營業，8日至15日開幕期間，還有限定販售商品如莓果派對霜淇淋，以及宜家卡友凡於Hej行動商店消費就送超萌鯊魚口罩、消費滿660送限量帆布包、造型徽章等優惠。

宜家卡友凡於Hej行動商店開幕期間消費就送鯊魚口罩。（IKEA提供）