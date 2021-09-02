嘉義城隍廟「樂桃城隍」Q公仔2日閃亮登場，有代表嘉義市的「樂桃娃娃」、Q版「城隍爺」、「范、謝將軍」等吉祥布偶，市長黃敏惠表示，今年是嘉義市的設計元年，疫情若允許，希望今年底、明年初辦2021台灣設計展。

黃敏惠市長表示，今年6月因為有Delta病毒，疫情很緊張，嘉義市為台灣設計展做了許多準備，市府與經濟部研商，如果疫情允許、稍微解封，希望2021台灣設計展在今年底、明年初舉辦，雖然今年疫情衝擊，但嘉義市用設計力與創意來守護這個城市，今年就是嘉義市的設計元年。

由於疫情影響台灣設計展原訂今年10月舉辦的規畫，嘉義市政府文化局擬出3個延期辦展的方案，包括今年底到明年初、明年228連假期間、保留主辦權到2023年，今天市長黃敏惠鬆口，期待今年底至明年初就辦。

嘉義市長黃敏惠欣喜獲得嘉義城隍廟董事長賴永川贈送「小樂桃」娃娃。（廖素慧攝）

嘉義市政府文化局表示，廠商及場館都已底定，大方向是朝今年底舉辦努力，正與經濟部工業局商討可行性。

文化局表示，設計展有3個主場館嘉義文創園區、嘉義製材所、嘉義舊監獄，以及4個衛星場館市立美術館、市立博物館、檜意森活村、嘉義公園。