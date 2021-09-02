可成(2474)今（2）與成大醫院為急診室戶外停車場設置的「負壓專責照護區」揭牌啟用，以提供急診因應緊急防疫之需，將確診或疑似COVID-19病患分流，協助醫院為該類病患提供緊急處置空間，以減少醫護人員與病患直接接觸的機會，為第一線醫護人員提供直接保護，並維持急診之正常運作。

可成表示，5月中本土疫情突然擴大，造成全國醫療量能與資源的嚴重負擔。身為台南在地企業，因此捐贈戶外負壓專責照護區及相關附屬醫用設備予成大醫院。據了解「負壓專責照護區」有4間負壓隔離病房，總造價約1千萬元左右。

成大醫院感謝可成的獨家捐贈，與九典聯合建築師事務所提供設計及專案管理協助，使第一線醫護人員能安心投入救護工作、治療病患。

成大醫院沈孟儒院長指出，對於COVID-19的疫情控制，要等到全民接種疫苗覆蓋率達到一定比率，才能發揮防疫的較佳效果，目前推估要到年底才可能達標；在此之前，為持續因應COVID-19疫情的變化，做好醫療及防護，落實「專責醫療」成為醫院的重點。因此，全面性規劃的「負壓專責照護區」的啟用，協助急診醫護同仁能夠面對COVID-19 等新興傳染病的挑戰。照護區中具有完整的負壓照護空間設置，可收治疑似或確診的病人而不影響急診的正常運作；獨立的動線也可以避免不必要的人員交會，減少院內感染的風險；區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。

可成日前董事會也決議，將分階段投資30億元，成立100％台灣子公司可仁醫學科技，作為轉型5G、汽車及醫療等三大領域的布局之一。