5G及E-Bike雙箭齊發，成為映興(3597)營運成長重要推手！映興董事長賴柄源表示，各產品訂單能見度已到明年第2季，下半年會比去年同期好，由於第2季已調漲產品價格，毛利率已見回升，第3季毛利率會比第2季好，樂觀預期公司未來3到5年可以穩紮穩打向前邁進。

映興今天下午舉行線上法說會，映興早期為經銷代理商，之後採取兩階段轉型，目前主要產品為連接器與連接線組，近幾年公司鎖定工業、車裝電子、綠能節能、健康照護等四大產業積極開發防水連接器及大電流線束模組等產品，在電動兩輪車(E-BiKe)已見到布局成果，國內外知名品牌廠多是映興客戶，至於代理保護元件業務，每年也有5%到10%成長。

受惠於5G及E-Bike客戶訂單強勁，映興今年上半年業績表現不俗，其中第2季因產品價格調漲，單季毛利率回升到27.13%，稅後盈餘為1978萬元，單季每股盈餘為0.56元，累計上半年稅後盈餘為3357萬元，年增1.28倍，每股盈餘為0.96元；累計前7月合併營收為6.21億元，年增50.39%，其中7月合併營收1.02億元，年增34.63%，創下單月歷史新高。

目前5G相關產品佔映興營收約10%到15%，美國積極推動基礎建設，映興樂觀看待5G相關業務將正向受益。

賴柄源表示，由於工業、車裝電子、綠能節能、健康照護等四大產業都有季節性互補，目前各產品訂單能見度已到明年第2季，下半年會比去年同期好，在產品價格已於第2季調漲下，第3季毛利率也會比第2季好。

展望明年，賴柄源表示，5G及E-Bike兩大產品均是站在向上浪頭，公司從產品開發、設計、製造到組裝掌握得很好，公司也持續開發應用在如：戶外割草等各項防水連接器，樂觀預期公司未來3到5年可以穩紮穩打向前邁進。