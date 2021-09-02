AEB宏碁資訊（6811）積極拓展數位轉型賦能平台Microsoft Azure，近日獲台灣微軟頒發FY21年度最佳夥伴兩項大獎–「雲端管理服務供應商Top MSP Partner」與「雲服務直接提供商Top CSP Direct Partner」，該獎項主要表彰供應商在台灣市場的產品服務廣度、創新方案與市場策略成長績效卓越，協助企業排除數位化挑戰、加快以雲端支持數位轉型速度。

宏碁資訊是台灣唯一擁有微軟MSP、LSP、CSP三資格認證，及金級專業認證，具備顧問諮詢、產品加值、應用開發、維運服務等多重能量。其中Azure Expert MSP（Managed Service Provider）是頒與具有最高階雲端技術與服務能量的雲服務專案，台灣目前僅有三家；LSP（License Solution Partner）資格授予為企業規劃資產管理的服務廠商；而CSP（Cloud Service Provider）則是微軟雲端解決方案的合格提供者，協助客戶將資訊系統成功從地端部署到雲端的數位轉型服務。

宏碁資訊今年除了有政府相關標案的持穩挹注，受惠於雲端及居家辦公、科技防疫等需求，因政府及企業組織朝數位轉型走勢明顯，營收表現維持雙位數以上年增走勢，累計上半年營收35.68億元、年增21％，稅後淨利1.12億元、年增逾33.3％，每股盈餘同步創高、達3.08元。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「宏碁資訊年初取得微軟AE MSP的認證，隨即獲得台灣微軟在雲端服務的兩項大獎殊榮，這是對我們的服務及技術能量的肯定，在強強聯手的效應下，以宏碁資訊的專業加上微軟雲端技術的支持，能以更充沛的服務量能，以客戶需求為核心，協助企業部署最適化的Microsoft 雲端平台及雲端辦公生產力解決方案。」