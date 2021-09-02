「雲林縣政府農業經營輔導與微型創新事業補助」計畫開跑，自本月1日至30日止，歡迎有意願建置或擴增「智慧農業」科技相關設備或技術的農民提出計畫書申請，個人組最高補助30萬，組織組最高補助50萬。

雲林縣長張麗善表示，為協助縣內農林漁牧等產業的永續發展及技術創新，帶動農業創新經營與產業升級，促進農業整體經濟發展，縣府特別規畫智慧農業相關補助，希望透過農業先進的智慧注入新活水，讓科技智慧帶領農業升級，將「農業經驗數據化，農業經營科技化」。

縣農業處處長吳芳銘說，百尺竿頭，更進一步，農業與科技的結合，是趨勢也是促進農業轉型的動力，藉由農業微創新計畫，引入智慧農業、AIOT、區塊鏈、自動化農機等，結合經驗與技術，發展省工省力農務農事管理、智慧耕作、養殖、畜牧管理系統、大數據分析等，促進農業科技化、智慧化、省工化的轉型發展。

此計畫補助包含全新（改良）的商品或服務、技術、生產流程、行銷、組織運作，以及其他各類創新活動項目，包括導入智慧（能）科技發展；促進農業、學術及研究機構的研發合作；鼓勵農業企業機構對學校人才培育的投入；充裕農業人才資源，包括以配合農業發展需求為目的的在職訓練、養成訓練、人才延攬或其他相關人才培育工作；研發創新商業應用或服務模式；其他促進農業創新或研究發展事項。

縣農業處提醒大家於期限內提出申請，轄內各農會及社場均可受理申請，計畫資訊可至縣農業處網站的農業類查詢，或洽詢農業處農務發展科。