台灣5月起進入三級警戒，疫情漸緩不少人漸漸回歸日常，但堅守於第一線醫護人員卻犧牲與家人相處的時光，另一方面弱勢族群也因此次疫情重創生活，故iloom怡倫家居推出「Thank you挺醫護專案」，與第一線人員一同抗疫，同時也針對身心障礙孩童需求，發起兒童口罩捐贈，陪孩子們一同成長茁壯。

iloom怡倫家居延續「和你在一起」精神推動CSR專案計畫捐贈兒童口罩予中華民國兒童慈善協會及育成基金會助弱勢孩童療育復健之路，助需頻繁進出醫院、教室療育復健的聽損及身心障礙孩童得到足夠的防護用品。