立委莊競程辦公室提供

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台灣代表團在東奧創下佳績，民進黨正國會等立委召開記者會，呼籲仿效日韓歐美，設立國家級運動科學中心，系統性運用運動科學協助選手；並儘速檢討防護人員等後勤人員系統薪資結構，給予合理待遇，以「壯大後勤、創造雙贏」。

民進黨立委莊競程、陳亭妃、陳秀寶、陳歐珀、陳瑩、黃秀芳，與台灣基進立委陳柏惟今天共同召開記者會，並邀請東奧空手道教練黃昊昀、運動心理諮詢師陳泰廷、足球教練林良貿、李名宥，及籃球教練許皓程等人透過視訊參與。

身為空手道銅牌文姿云教練的黃昊昀以薪資為例，國訓中心計畫月聘人員碩士畢業起薪僅38K，相較業界待遇遜色許多，人力也不充足，防護員總是分身乏術，教練受傷得不到照顧，呼籲政府重視後勤人員的工作保障。

陳泰廷指出，運動心理諮詢長期被忽略，卻是培育選手的關鍵。他舉例，有東奧選手賽前一天因為壓力打電話求助，還好因為有長期協助，能夠及時調整，最後也有奪牌。選手心理健康等問題需要政府重視，

足球教練林建宏表示，體育署的資源分配不均，主管機關不應該看比賽輸贏才來分配資源，他舉例，一樣是運動，在國訓中心訓練的女足隊為何只能使用流動廁所？呼籲體育計畫和資源應該要平衡，從基層發展、運動人口、觀眾評估需求。

李名宥教練表示，台灣通常在當年有重要目標盃賽才會有經費集訓，且是半年到一年的短計畫，缺乏從長計議，應參考國外基層培訓方式，長期推動選手及運動發展。許皓程也建議，國家隊選手、專業後勤人員津貼可以再加強，讓更多人無後顧之憂為國家隊效力。

醫工背景出身的立委莊競程呼籲，仿效日、韓、歐美等國，設立國家級運動科學中心，系統性運用運動科學協助選手，讓奪牌不是曇花一現。他認為，推動運科能夠壯大產業相關的人才庫，甚至進一步達到產業轉型，希望教育部、科技部能夠整合產官學的資源一起投入。

陳亭妃建議，體育署給基層的資源要有延續及整體規劃，讓選手無後顧之憂，頂尖的「黃金計畫」之外應該要有基層的「掏金計畫」。陳秀寶和陳歐珀則建議體育署及國訓中心，全面檢討防護人員等後勤人員的人事管理及薪資結構，並從「運動發展基金」勻出資源，給予防護員合理的待遇。

與會的體育署副署長洪志昌坦言，國訓中心目前人力和軟、硬體都有待加強，還要進一步跟產官學合作，後勤團隊的待遇也將進行通盤檢討。