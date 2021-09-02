中央為防止台灣爆發非洲豬瘟疫情，下達禁令禁止養豬戶使用廚餘飼養豬隻，不過宜蘭縣政府在1日農政、環保單位執行聯合稽查時，發現礁溪鄉某養豬場仍有廚餘飼養的行為，稽查人員已當場要求該場後續不得使用，後續並將依違反飼料管理法及動物傳染病防治條例裁處至少8萬元罰款。

台灣再度拉起非洲豬瘟警報，各級政府也繃緊神經，要杜絕發生豬瘟的可能，行政院農委會已公告自9月1日起暫停廚餘進入養豬場1個月，宜蘭縣政府也針對轄區展開大規模稽查行動，1日所稽查的9場廚餘養豬場中，位於礁溪鄉發現一處養豬場仍以廚餘飼養豬隻，稽查人員當場要求不得再以廚餘飼養，並依違反飼料管理法及動物傳染病防治條例裁處。

宜蘭縣政府查獲位於礁溪鄉的某養豬場，仍違反禁令以廚餘飼養豬隻 。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣政府表示，自從8月22日國內首次發現從越南走私的豬肉製品中檢出非洲豬瘟病毒後，立即由衛生局會同警察局、北區移民署等單位針對縣內東南亞食品販售店及餐廳進行全面清查，截至9月1日止已完成95處稽查，查獲越南肉粽、越南火腿等豬肉製品8件，經送驗結果為非洲豬瘟病毒陰性。

宜蘭縣政府查獲位於礁溪鄉的某養豬場，仍違反禁令以廚餘飼養豬隻 。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

縣府環保局針對縣內23處廚餘養豬場的廚餘蒸煮及使用狀況狀況持續進行稽查，並移除縣內道路電桿旁之廚餘桶34處，農業處另針對28場原使用廚餘轉用飼料或停養的養豬場進行查核，確認飼養過程無使用廚餘，藉以阻斷非洲豬瘟病毒的傳播鏈。

縣府也提醒，為了更徹底阻絕病毒的傳播可能，農委會已宣布自9月1日起至9月30日止暫停廚餘進入養豬場，對於原合法使用廚餘的養豬場給予每頭500元飼料補貼，如後續完全改用飼料的養豬場將給予每頭2500元的飼料補貼，符合資格的養豬場，可盡速向當地鄉鎮公所提出申請。