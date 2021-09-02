前新北市美女議員李婉鈺，被控以人頭向新北市議會請領助理補助，檢察官認為款項全用於助理薪水，沒流入她私人口袋，依偽造文書罪給予她緩起訴，須支付公庫15萬元，貪汙部分則獲不起訴，案經台灣高檢署審核後，2日駁回再議，李須付15萬元給公庫，貪汙罪獲不起訴確定。

李婉鈺被控從2010至2018年間，在簡姓助理協助下，明知李婉鈺妹妹、表弟、前任助理或現任助理親友，並未擔任助理，仍以他們為人頭，向新北市議會請領助理補助款，用以支付助理薪資。

李婉鈺、簡姓助理2人另在新北市議會議員自聘公費助理遴聘異動清冊上，將許姓助理每月3萬2000元薪水，浮報為6萬2000元，差額作為支付助理費用途。

調查局約談李婉鈺、簡姓助理及人頭共9名被告，依《刑法》偽造文書、《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪送辦，新北地檢署調今年8月偵結，認為李婉鈺將款項全用於助理薪水，李婉鈺、簡姓助理2人涉犯貪汙罪部分罪證不足，予以不起訴。

另李婉鈺、簡姓助理及人頭共9名被告涉犯偽造文書罪部分，檢察官考量李婉鈺9人均認罪，犯後態度良好，全部予以緩起訴處分，期間1年，其中李婉鈺須支付公庫15萬元，簡姓助理及人頭8名被告則各須支付公庫1至5萬元處分金。

檢察官依職權將全案呈送高檢署再議，高檢署審核後認為再議無理由，今駁回再議，全案確定。李婉鈺確定不涉貪汙，但須支付15萬元給公庫。