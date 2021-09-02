桃園市議會2日舉行市府專案報告聚焦振興經濟，針對五倍券、好市券等規畫及加碼方案進行討論，市議員提出不同角度問題，但經發局回覆卻是「複製貼上」的罐頭式回應，惹火議員，舒翠玲開第一槍砲轟說這是藐視議會，而去年桃園夜市券執行率僅6成，甚至被審計處檢討，民眾更想要的是現金。

「8個議案都在談振興券及五倍券，市府竟都用罐頭式回覆」，舒翠玲表示，她提的議案明確寫著要經發局提供好市券總經費、印製費用、行政費用等，經發局卻回覆一些與數據無關的政策，她還拿出審計處報告質疑，去年5萬份桃園夜市券，票券領取比率62.3％，回收比率更低只有60.32％，票券成效不佳，何不直接發現金？

市議員謝美英則說，政府推出五倍券，桃園市加碼推出好市券，但卻要民眾上網預約、抽籤、查詢中籤、取券、使用，市府要民眾上網預約是玩上癮了嗎？發個200元還要限制有市民卡才能登記，市長鄭文燦的臉書都被負評灌爆，她直呼桃園市好市券根本是「疲勞五倍券」。

經發局長郭裕信回應，因專案報告提案內容差不多才給予相同回覆，議員想要什麼資料，市府絕對不會閃躲、會一併補交。談及振興活動中到底要發現金還是票券？郭說，現金很自由，到處都可以消費，但沒辦法掌握民眾消費行為，透過實體券能把使用範圍限縮在受創嚴重的產業，這才是比較理想的做法。

郭裕信表示，這波疫情中，自5月起至7月受創最嚴重的包括市場、夜市、觀光工廠、休閒農場等，另也有研議要運用在餐飲上，但執行難度較高，目前仍在規畫中。

郭裕信說，去年夜市券因沒有限制身分，供全台民眾抽獎，導致執行率僅有6成，為了不重蹈覆徹，這次限制只有具有市民卡的人能抽獎，桃園有220萬市民，市民卡發卡量約160萬張，有60多萬市民沒辦法參加，的確會引發爭議，不過抽獎機制若要串接戶政資料需6個月，振興不能等，權衡之下認為這最好方案。