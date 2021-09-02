11年前任台北市建管處違建查報隊小隊長的林韋鳴，被訴圖利貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明無權占用國有土地，一審無罪，二審逆轉判6年，上訴後，因最高法院對法律見解有歧異，承審庭提案後，刑事大法庭裁定構成圖利罪。

本案的法律爭點是，違章建築依相關法令應即予查報、拆除，卻故不依法簽報，而未能續行相關程序並執行拆除，致仍得繼續保有該違章建物之整體用益狀態，是否屬貪汙治罪條例規定的圖其他私人不法利益。

刑事大法庭經開庭審理後認為，違章建築依相關法令應即予查報、拆除，而故不依法簽報，致仍得繼續保有該違章建築之整體用益狀態，構成圖利罪。但不包括既存違建部分，只是針對新的違建故意不查報拆除部分。

本件原因案件，違建查報小隊長的林韋鳴，被起訴讓業者保有原應查報拆除違建物的不法利益，士林地方法院判他無罪，但台灣高等法院認定他，縱放大型違建物，致業者順利完成違建物之拆後重建，依圖利判刑6年。

大法庭作成裁定後，最高法院承審庭取得一致的法律見解後，將對林韋鳴及其他共犯涉犯貪汙罪部分，做成妥適判決。