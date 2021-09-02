頭頸癌在台灣男性發生與死亡率，連續9年位居第4，因長期放療及化療，易發生腦中風，台中榮總2日舉行「頭頸癌整合治療健康護照」，記者會，及早規劃頭頸癌電療後的定期追蹤門診，藉由適當腦部血管影像追蹤或預防藥物投予，有效預防及控制腦血管併發症。

現場60歲黃姓男患者指出，3年前因口咽癌接受放療及化療，定期在放射腫瘤科追蹤腫瘤治療的情形，1年前發生暈眩狀況，且1天多次昏厥，住院檢查發現，其頸動脈70％呈中高度狹窄，因擔心腦中風發生，於8月份進行頸動脈支架手術治療，仍須定期追蹤。

台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生表示，頭頸癌治療在放射線電療後產生副作用；高能量的放射線雖可消滅腫瘤，但對正常細胞有損害，導致唾液腺分泌減少、口乾，頸部肌肉纖維化且緊繃，3至5年後頸動脈狹窄的發生率大幅提高，可能出現腦部供血不足，導致腦中風發生。

崔源生說，過去10年600例頸動脈支架案例中，約50例患者先前有頭頸癌病史，曾接受放射線電療治療，此類族群的占比遠較一般人為高，較心血管危險因子而發生頸動脈狹窄的族群年輕許多，另頭頸癌電療後的患者，也有較高比例在發生第1次腦中風症狀時，頸動脈已經100％完全阻塞，無法再施行支架手術了。

台中榮總整合癌症中心、放射腫瘤科、耳鼻喉科、口腔科及腦血管科的醫師，擬好頭頸癌電療後的定期門診追蹤計畫，推動「頭頸癌整合治療健康護照」，提醒病友相關的追蹤時間與項目，隨時記錄與查詢個人的健康資料提供醫師參考，及提供相關衛教資訊連結。