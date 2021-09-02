中市洲際棒球場入圍金擘獎初評，財政部促參司率委員實地訪視。（台中市政府提供）

台中洲際棒球場在午資開發股份有限公司營運管理下，在場館維護、營運、管理、賽事籌辦及事業開發等成效卓著，今年參加財政部金擘獎獲初評入圍，2日財政部促參司率委員實地考評。副市長令狐榮達表示，很榮幸洲際棒球場入圍獎項，市長盧秀燕相當重視洲際棒球場發展，盼透過市府與民間機構合作，創造多贏帶動地方發展。

財政部次長莊翠雲今天率促參司司長李建賢及9位委員共同實地考評，令狐副市長、午資開發股份有限公司總經理李勳欽並率員共同出席。

令狐榮達表示，洲際棒球場由市府興建、午資開發股份有限公司促參合作營運管理，已舉辦了多場國內外賽事，近年並完成多功能運動中心、立體停車場的興建，感謝營運團隊的努力，盼持續與民間合作，挹注資源在公共建設上，提升服務品質。

運動局指出，盧市長積極推動台中市重大建設，包括台中國際會展中心、台中綠美圖、潭子聚興產業園區、西屯國安一期社宅、綠空廊道、大智路打通、武德街拓寬、捷運綠線通車等，而台中洲際棒球場營運管理及興建附屬事業商城更是市府推動運動產業發展的重要政策之一。

運動局強調，市府未來將以洲際棒球場為核心，在74號快速道路沿線打造運動廊帶，周圍將有國民運動中心、網球中心、文中十棒壘球場、足球園區及台中市巨蛋體育館等，打造多元運動環境，落實台中「酷運動、酷城市」的目標。