阿里巴巴集團今啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元人民幣，助力共同富裕。

中共中央財經委員會上月召開會議，提出要加強對高收入的規範和調節，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會等「共同富裕」目標。騰訊之後隨即表示將投入 500 億元人民幣資金啟動「共同富裕專項計劃」，積極響應。

4月，騰訊已投入 500 億人民幣啟動「可持續社會價值創新」戰略，4個月內前後投入合共 1000 億元人民幣。