阿里巴巴啟動共同富裕十大行動 將投入1000億人民幣 17:452021/09/02 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里巴巴集團今啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元人民幣，助力共同富裕。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴集團今啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元人民幣，助力共同富裕。 中共中央財經委員會上月召開會議，提出要加強對高收入的規範和調節，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會等「共同富裕」目標。騰訊之後隨即表示將投入 500 億元人民幣資金啟動「共同富裕專項計劃」，積極響應。 4月，騰訊已投入 500 億人民幣啟動「可持續社會價值創新」戰略，4個月內前後投入合共 1000 億元人民幣。 吃利息過一輩子 餘額寶第一大持有人每天收益1.24萬人幣 貨櫃屋組合的名牌行動商店 進駐嘉義文化公園 #共同富裕 #啟動 #行動 #阿里巴巴 #人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防堵豬瘟侵移工宿舍 勞動部長：違規受罰者廢止聘僱 17:102021/09/02 生活 攜手品牌衝千萬用戶 LINE Pay全新改版合作通路上線 16:052021/09/02 財經 目標募資10億美元 印度叫車服務Ola擬上市 04:102021/09/02 全球財經 王毅視訊會美氣候特使凱瑞 以綠洲、荒漠比擬中美關係 09:302021/09/02 兩岸 「2021台中購物節」熱潮來襲 逾千店家趕辦行動支付搶商機 11:392021/09/02 生活 全民動員連根拔除「綠癌 」小花蔓澤蘭每公斤收購5元 12:012021/09/02 寶島 王毅視頻會見凱瑞 就當前中美關係提出3個要求 09:352021/09/02 兩岸 迎接Q4需求旺季 盤元大廠聚亨將提升產能 17:102021/09/02 財經 動物之家新址選在動物園附近 議員憂恐將傳染病傳染給「國寶」 13:042021/09/02 生活 金鐘獎名醫簡守信 新書分享跨國等醫療服務 09:042021/09/02 生活 推動淨零碳排 賴清德：需要政府積極作為帶動民間投資 12:592021/09/02 政治 兩岸熱門新聞 美海警艦演練接受日艦補給後穿航臺海 陸媒：氣焰囂張！ - 兩岸 港首次4所大學躋身全球百大 北大、清華成「亞洲第一」 - 兩岸 大陸暑期檔票房 台片擠進前10 - 焦點新聞 - 旺報 回應蔡英文「鄰國論」 國台辦斥：民進黨當局謀獨挑釁 - 兩岸 阿富汗完全獨立 塔利班三策略奏效 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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