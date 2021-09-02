市府推動「台中美樂地計畫（Taichung Melody）」。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕積極推動「台中美樂地計畫（Taichung Melody）」，建構友善無障礙環境、打造安全的兒童遊戲場所及潔淨通風的公廁，讓公園綠地成為休閒好去處。市府建設局今年4月舉辦企業媒合說明會，邀集在地企業共同參與，目前已成功媒合到多家企業簽署合作意願書，建立公私協力好夥伴。

建設局長陳大田說，「透過公私協力，讓守護台中的能量加倍！」感謝理仁建設有限公司、台灣佳光電訊股份有限公司、大屯有線電視股份有限公司、豐邑建設股份有限公司等熱心企業投入美樂地計畫，部分企業運用自身建築專業為市民規劃獨一無二的公園建設，也有的企業認養公園綠地維護環境品質，或協助推廣美樂地概念使民眾了解共融友善的想法，落實社會企業責任，與市府共創多贏。

陳大田表示，為吸引更多民間企業與團體關注在地生活圈，建設局提供多元參與美樂地計畫的方案，包含「指定用途義助」、「捐建改善」、「維護認養」、「物資捐贈」、「協助宣傳」等，讓企業團體依自身專長與能量挹注資源，歡迎各界一同加入，攜手共創幸福美樂地。