市公所為讓閱讀觸角深入校園，擴大「書香宅急便」，將書籍打包成箱，送至國小、幼兒園傳閱。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市立兒童館即日起開放，配合開學，提供「新生入學情緒療癒」等4個主題書展，館長陳怡琳表示，疫情雖趨緩，但仍配合中央防疫工作，除圖書都經消毒，流通櫃台也另外設置防疫隔板，廁所施作腳踏式水龍頭，並且提供紫外線消毒箱進行書籍消毒，讓大小朋友進館借書更安心。

另外，也考量學齡前小朋友至圖書館借書不方便，花蓮市立圖書館針對花蓮市幼兒園，擴大其「書箱宅急便」書箱的運送量，由原本上學期的10箱書箱增加近3倍，於新學期送出28箱書箱約800冊童書至市幼兒園供學齡前，提供學生閱讀。

花蓮市立圖書館閱讀觸角深入校園，「書箱宅急便」至今年已邁入第9年，市圖載運書箱的專車幾乎跑遍花蓮市各公立國小及幼兒園。「書箱宅急便」利用方便收藏與搬運的物流箱，每箱配合班級人數放置約30本圖書，書箱在班級間可以移動交換，達到加乘的效益。

新學期「書箱宅急便」書箱共送至花蓮市立幼兒園、鑄強附幼、復興附幼、東華附幼、民勤幼兒園及私立親親幼兒園等6間學校，有意願合作的國小及國中踴躍申請，都可洽花蓮市立圖書館。

配合開學日，館長陳怡琳表示，花蓮市立圖書館兒童館、漫畫閱覽室、圖書資源中心及花蓮市數位機會中心，即日起恢復開放；其中，兒童館推出「閱讀起步走」、「好書大家讀」及「新生入學情緒療癒」主題書展，圖書本館也配合多元閱讀推出「閱讀園藝」主題以及漫畫閱覽室的熱門漫畫書展，豐富多元，書展圖書皆可外借。

陳怡琳表示，疫情雖趨緩，但仍配合中央防疫工作，除圖書都經消毒，流通櫃台也另外設置防疫隔板，廁所施作腳踏式水龍頭，並且提供紫外線消毒箱進行書籍消毒，讓大小朋友進館借書更安心，提醒，因防疫，本館及兒童館館內人數上限25人；漫畫閱覽室館內人數上限10人；樂齡館則仍暫不開放。