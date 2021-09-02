卓伯源2日赴苗栗向黨員拜票。（謝明俊攝）

國民黨主席參選人卓伯源直指民進黨是「以獨養貪」。（謝明俊攝）

國民黨主席參選人卓伯源表示如果當上黨主席，2022目標拿下18席縣市長。（謝明俊攝）

參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源2日拜訪國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦，以及多名青工總會幹部、黨代表候選人。（謝明俊攝）

參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源2日拜訪前苗栗縣長劉政鴻。（謝明俊攝）

國民黨主席參選人前彰化縣長卓伯源，2日在苗栗痛批民進黨的防疫政策就是黑箱防疫，從3加11到疫苗採購、施打都是黑箱作業，陳時中還要把施打疫苗黑箱甩鍋給彰化縣，結果打的都是第1線防疫的鄰長。卓伯源直指，民進黨就是「以獨養貪」騙取年青人選票。他如果當上黨主席，絕對不選總統，2022目拿下18個縣市，2024讓民進黨政黨輪替。

正式登記參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源，他表示決定參選前，曾求見馬英九、洪秀柱、韓國瑜等人，他們都鼓勵卓伯源出來做點事，連日來，卓伯源勤跑全國各地方基層拜票，2日下午專程趕赴苗栗，接連拜訪國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦及苗栗縣前縣長劉政鴻，鍾東錦並邀集苗栗縣議會國民黨團副書長余文忠、卓越青工全國總會長許慧琴、以及多名黨代表候選人歡迎卓伯源到訪。

卓伯源向在場人士說明他參選黨主席的信念，一個是民生，一個是和平，最近最熱門的議題，就是疫情，就是疫苗的問題，看到現在執政的民進黨，防疫、抗疫、民生凋敝，民進黨口口聲聲說超前部署，結果當時說口罩夠，馬總統還呼籲大家戴口罩還被罵，結果後來大家要戴口罩的時候，發現口罩不夠，相信大家都經歷過這1段兩個禮拜發4個口罩的日子。

他痛陳，民進黨的防疫就是一黨一人之私，黑箱作業的防疫，像3加11、EUA的審查委員及內容、採購疫苗、施打疫苗都是黑箱，陳時中還甩鍋給彰化縣，說第2類的莫德納打最多的是彰化縣，結果實情是地方防疫的第1線就是村里長、鄰長，彰化縣的鄰長就有7899人，彰化縣第2類的疫苗共8283，都是由基層的第1線打，根本沒有浪費。

卓伯源發下豪語，2022的選舉要拿下14加2加2的縣市長席位，要團結整個黨，能為台灣發揮監督制衡力量，而且在2022能鞏固地方執政，理想目標就是14加2加2，14位現任的縣市長席位，再加上2席直轄市、2席縣市，並在2024國民黨一定要重返執政，

卓伯源接著說明和平的重要，目前海峽兩岸的情勢複雜嚴峻，中共目前的軍力可以阻隔外來勢力的介入，但民進黨持續用反中、仇中的政策，他時常在講民進黨就是「以獨養貪」何謂以獨養貪？就是台獨的糖衣毒藥，來騙取選票，謀取政權、奪取政權以後，就栽培一個貪汙政權，台獨是騙人的，這是美國說的，包括拜登總統都說不支持台灣獨立，大陸堅決反對台灣獨立，7月的時候，陳水扁和邱義仁都說了台獨是不可行，在美國、大陸及民進黨大老都說不行，民進黨為何還要用台獨騙年青人，來激起反中、仇中的情緒，目的就是騙選票。

卓伯源認為，如果兩岸和平共存共榮，大家賺取和平紅利，一定是中國國民黨獲得支持，所以必須堅持兩岸和平，馬總統執政時，兩岸簽定了ECFA，創造兩岸和平互利，我們每年從大陸賺取順差7百億美金，但民進黨也賺，還每天罵、每天騙，所以我們一定要讓國民黨有一個創新改變的機會。

卓伯源強調，現在的國民黨需要一個改變，需要一個新人，要請大家給新主席一個機會，人對了，什麼都對，人不換新，國民黨照樣向下沈淪，大家發現國民黨愈來愈弱化，我不忍心看著，才跳出來，我保證選上黨主席後，絕不選總統，就做一個專責的黨主席，我最重要且唯一的使命，就是讓國民黨重返榮耀。讓每一個黨員感受到當國民黨員的尊榮，

卓伯源指出目前國民黨首先需要黨務改革，每位黨員每年300元黨費不用收，由黨主席承擔，因為為了收這300元黨費，造成很多門檻，將許多認同的黨員阻於門外，現在國民黨與民意脫節，就是這個制度造成的，不收黨費，就可以讓認同、關心國民黨的人都可以加入。

卓伯源並且保證要給年青人一個平台、一個機會，要多培養年青人，學習新加坡栽培年青人的方式，在國民黨建立栽培年青人的平台，栽培出優秀人才，讓年青人加入國民黨，發揮理想，才能吸引年青人，結合一切力量，來讓民進黨在2024政黨輪替。

鍾東錦也表示，目前的目標是扳倒民進黨，結合所有力量，只要是反對民進黨都要結合，就像當時「討厭民進黨」成了台灣最大黨。