台中港務警察總隊在管制站查獲走私香菸案。（台中港務警察總隊提供／陳淑娥台中傳真）

廖姓男子上月載運未稅私菸要從台中港北突堤管制站出港，由於該曳引車斗車引注目，港警盤查赫然發現5大箱走私菸，共計250條、2500包，市價約30萬9500元，駕駛室後方床鋪的傅男坦承以5000元請廖男載運出港，全案依違反菸酒管理法函送台中市財政局菸酒管理科裁處。

台中港務警察總隊表示，上月15日晚間18時20分，廖姓司機駕駛曳引車行經台中港北突堤管制站準備出管制站時，由於當日下午碼頭區船邊工作車輛多為平板車，而欲出港的車輛是斗車引起警方注意。

巡佐楊庭村盤查廖姓駕駛同時，發現駕駛室後方床鋪藏匿一名傅姓男子，且傅男沒有港區通行證，警方見2人形跡可疑，遂爬上後方車斗檢查，赫然發現5個黑色塑膠袋包裝物品，經卸下後檢查為5大箱未稅香菸，分別為紅大衛杜夫80條、金大衛杜夫共150條、淡萬寶路11條及濃萬寶路9條，共計250條、2500包，市價約30萬9500元。

廖姓駕駛坦承經朋友介紹，以5000元酬勞協助載運物品，但不知所載運之物品為未稅香菸。另傅姓男子坦承以5000元請廖男載運未稅私菸出港，全案依違反菸酒管理法偵處後函送台中市財政局菸酒管理科裁處；另傅男沒有港區人員通行證擅自進出港區，由台中港務警察總隊以違反商港法35條函送交通部航港局中部航務中心裁罰。

台中港務警察總隊指出，第一線員警執勤時都會面臨不同狀況及挑戰，都需要平時經驗累積方能迎刃而解，北突堤中隊巡佐楊庭村憑著敏銳觀察力及累積經驗，在非洲豬瘟及新冠肺炎肆虐之時，仍堅守崗位為守護國家邊境、確保國境安全而努力，值得嘉許。

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