桃園市八德楓樹腳公園面積3.5公頃，前身為國防部軍備局，2009年解除任務後即轉型為休閒公園，市府斥資6500萬進行改造，將興建高架景觀棧道、動物意象遊戲塔、共融式遊戲場等，預計2022年底完工。

市府推出「共融式公園推動計畫」，規畫要在每個行政區挑選1座公園設置旗艦型共融遊戲場，八德區選擇楓樹腳公園作為代表，將以「燦爛的童年時光」為主題進行公園改造，工程預計2022年4月底開工、2022年底完工。

楓樹腳公園位於八德更寮腳地區，交通位置便利，但目前公園內設施較不足，影響民眾使用意願，為此市府委託設計團隊規畫具主題性及挑戰性的公園設施及兒童遊戲場。

鄭文燦說明，未來將在兒童谷丘攀登遊戲場設置溜滑梯、獵人小屋、攀爬木架、攀爬牆；少年森林冒險遊戲場設置長頸鹿遊戲塔、彩色彈跳網、溜滑梯、登山模擬訓練、利用地形高低差設置高空滑索道等。

此外，公園內也規畫闢建高架景觀棧道、景觀水池、水岸步道、景觀農園及銀青健身樂活區等公共設施，滿足各年齡層使用者的休閒娛樂需求，而楓樹腳公園入口處周邊也將設置新的幼兒園，預計2023年完工，未來學童們也可以就近到公園進行戶外教學。