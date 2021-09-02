更多新冠肺炎疫苗陸續抵台，亦增加民眾投保疫苗險的意願。金管會2日公布，到8月底疫苗險投保件數已達298萬件，單月增加逾55萬件，9月即可望突破300萬件，而到8月底疫苗險共有488件理賠案，理賠金額共2279萬元，主要應還是以不適住院等醫療理賠為主。

若是看廣義的防疫險，即包括施打疫苗不適症狀的補償保險外，再加上法定傳染病相關補償保險等，即包括台灣產物年初的「神單」在內，到8月底共有1190萬件投保件數，保費收入77.53億元，比8月初增加95萬件左右，保費增加6.4億元左右，主要還是疫苗險增加較多，純防疫險則增40萬件左右。

而1190萬張防疫險都是產險公司推出，應算是產險業普及率僅次於車險的險種。

防疫險到8月底理賠已破2.7萬件，理賠金額則有19.46億元，其中大部分還是台產的理賠件，因為其保單只要被政府通知隔離等就理賠5或10萬元，在上一波國內疫情漫延時，被隔離人數較多，有些隔離結束才申請，因此亦有遞延理賠。

至於台產神單是否已虧損，保險局已不再公布結果，只強調台產會自行對外解釋，且依法規提足相關準備金。