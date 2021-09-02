張峯源表示，無論何種消費類別，購物節對於台灣總體經濟及台中在地經濟皆能帶來正面助益。（台中市政府提供）

台中市議員日前於台中市議會市政總質詢，關心市府去年舉辦台中購物節有超過四分之三登錄金額與購物節無關，認為有「膨風灌水」之嫌。對此，市府經濟發局表示，經委託國家級智庫中華經濟研究院研究結果，去年購物節對「在地經濟」產值帶動效果平均約90.14億元，創造的經濟效益有近51％發生於台中在地，確實有效發揮促進在地經濟效果。

經發局長張峯源說，市府為求獨立客觀分析購物節實質效益，特委託國家級研究單位中華經濟研究院，利用投入產出模型推估經濟效益，消費總額排除不具產業關聯效果的「土地」4.4億元後，以83.2億元做為投入項目，採用以國產品交易表為基礎所建立的需求面投入產出模型，進行模擬推估。

張峯源指出，根據中經院研究結果，購物節對「在地經濟」產值帶動效果平均約90.14億元、GDP創造效果平均約33.52億元、就業支持及創造效果年均約4702人次，顯示購物節對台中在地就業支持及效果顯著，占全國總效果73％、經濟產值效果51％、GDP創造效果39％，等於每創造1元的消費，可帶動總體經濟產值達1.75~2.46元，而創造的經濟效益，有近51％發生於台中在地，確實有效發揮促進在地經濟效果。

有關議員關心消費金額83.2億登錄中，「綜合」項目占9.5億元，「其他」項目占過半的44.7億部分。張峯源提到，去年台中購物節登錄金額中，由店家自行登錄主要商品共分12大類別，包括食品、服飾／配件、美妝類、3C家電、生活／居家、運動休閒、車輛、旅宿、餐飲、房地產、綜合類及其他類；其中「綜合類」是包含超商、超市、以及購物中心等店家所進行的消費，屬於「零售業」行業範疇；而占金額大宗的「其他類別」消費，則是歸類未登錄說明所屬消費類別的店家。

張峯源強調，無論何種消費類別，購物節對於台灣總體經濟及台中在地經濟皆能帶來正面助益，更間接地帶動上下游生產鏈的相關廠商取得訂單，他感謝市議員關心購物節成效，面對今年疫情帶來的經濟衝擊，市府將全力舉辦「2021台中購物節」，搭配中央振興五倍券帶來的可觀商機，一起把餅做大，歡迎全國民眾來台中消費，一起拚經濟。