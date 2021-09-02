雲林縣斗南鎮東外環連結台1丁線路口，因新光陸橋高程提高，導致交通動向受影響，為利地方發展，雲林縣政府辦理「斗南鎮東外環與台1丁線交叉路口改善工程」，今年7月開放第1階段通行，期間微調相關號誌、標線，2日正式辦理通車儀式，雲林縣長張麗善提醒，該交通瓶頸打通後便利性提升，請用路人行經路口務必停看聽，確保行車安全。

張麗善說，斗南鎮東外環（新生2路）新闢拓寬完成已久，但與台1丁線交會路口為實體區隔，造成往斗南後站車輛須繞行新光陸橋下方涵洞後再轉入新生2路，除影響用路安全外，也影響地方發展，為回應斗南鄉親的期盼，改善此交通瓶頸，縣府自籌1900萬元經費辦理路口改善工程。

張麗善表示，工程於去年12月25日開工，期間多次邀請中華民國交通工程技師公會與各相關單位辦理履勘改善、測試及確認，並於今年7月1日開放第1階段通行，期間除了配合地方需求再辦理新生2路65公尺的側溝改善外，也持續進行交通工程的微調，包括號誌位置、時相與標線調整等，於今年8月16日竣工。

張麗善說，配合該路口打通，雲林縣警局近2個月來加派606人次警力，在路口進行交通疏導338班次，提醒民眾養成用路習慣。依據警方科技執法數據，第1階段通行期間0交通事故，但有闖紅燈與超速情形，呼籲用路人應遵守交通規則及號誌，行經路口時務必停看聽，確保安全。