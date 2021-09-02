外傳此次BNT來台過程，府院方面曾做出延後班機等要求，總統府發言人張惇涵今天表示，該則報導並未向總統府查證，且內容充滿不實臆測，總統府表達嚴正抗議，並呼籲相關媒體妥為查證，各界勿以訛傳訛，傳遞錯假訊息。

媒體報導，這批來台的BNT疫苗原本懸掛一張印有簡體中文「復必泰」商標的布條在貨盤上，驚動府院黨各路人馬會商，最終拍板要在台灣下機前拿掉布條，還要求班機延到白天到貨。

張惇涵針對媒體報導做三點說明：

第一、今日民間企業及慈濟基金會皆已對外說明，「裝箱外觀上有不符合捐贈單位先前對政府說明之設計字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。」實際上，相關決定是由捐贈方要求代理商辦理。

第二、報導指稱「政府要求疫苗抵台時間延到白天」更屬荒誕不實。貨運航班是為捐贈方企業團體所規劃安排，作為受贈方的政府，則負責疫苗到貨後的封緘檢驗、配送及接種規劃。國際航班與航線的派遣規劃有其專業規範，政府不可能影響國際航空公司與國際航班時程，這是基本常識。

第三、總統府感謝民間企業、慈濟基金會的協助，在洽購、催貨、供貨的過程中，政府與三間企業一直都有直接、頻繁、密切的溝通，大家的共識都是將所採購的疫苗儘早供應抵台，能夠儘快進行接種，以提升疫苗覆蓋率，守護國人朋友的健康。

張惇涵表示，對於這篇不實新聞，不僅完全無助防疫，也完全無助於後續疫苗供應的工作，更是抹煞了捐贈的三間企業團體的努力。