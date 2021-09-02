慈濟與企業共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，首批載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗今天上午7時運抵桃園機場。駐德代表謝志偉形容購買BNT像接力賽，政府是前3棒，批無腦的人才會說功勞都是第4棒的民間團體。中國國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天上午嗆謝志偉月薪近2萬美元但做了什麼事？

據《中評網》報導，費鴻泰指出，謝志偉拿400公尺接力賽做比喻是引用錯誤，運動有很多種，除了百公尺短跑、長跑，還有橄欖球（美式足球），謝志偉就是橄欖球賽的防守方，請問去年東洋藥品公司董事長林全說可採購3千萬劑BNT時，當時民進黨有多少的冷言冷語？

費鴻泰指出，5月民間企業提出採購BNT疫苗構想時，民進黨政府從行政院長蘇貞昌到疫情中心指揮官陳時中都冷嘲熱諷，諸如「疫苗跟口袋裡的錢不一樣」、「沒有貨就是沒有貨」；民進黨立委更抹黑、抹紅方式指「BNT是從深圳分裝的」等等。

費鴻泰指駐德代表謝志偉最沒資格說話，提醒國人謝志偉月薪近2萬美元，但他做了什麼事？

費鴻泰希望，謝志偉不要吃喝玩樂以外，就想來蹭這個、蹭那個，謝志偉既然沒做事，就把嘴吧閉緊一點，採購BNT疫苗不是400公尺接力賽。