嘉義市長黃敏惠仔細觀看嘉義城隍廟「樂桃城隍」系列文創品。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟2日推出「樂桃城隍」活力公仔，有代表嘉義桃城好幸福的超大「樂桃娃娃」吉祥物，還有Q版「城隍爺」、「范、謝將軍」及「小樂桃」人型布偶，以及文創品，Q萌爆表，現場民眾說，好療癒，看得心花朵朵開。

黃敏惠表示，嘉義古名叫「桃城」，中央圓環噴水池就是「桃仔尾」，城隍廟發揮創意設計出很卡哇伊的公仔、防疫面罩等文創商品，作為恭獻綏境侯城隍爺聖誕之賀禮，展現嘉義市的設計力。

城隍廟董事長賴永川表示，嘉義城隍廟呼應嘉義市將舉辦台灣設計展，特別於農曆8月2日城隍聖誕前夕，發表「樂桃城隍」活力公仔系列，由快樂、桃城、城隍等文字串連而來，象徵300多年來城隍護佑桃城。

嘉義城隍廟推出代表嘉義桃城好幸福的超大「樂桃娃娃」吉祥物，民眾讚許好療癒。（廖素慧攝）

超大「樂桃娃娃」吉祥物高425公分、深282公分、寬255公分，坐鎮嘉義城隍廟，還有Q版「城隍爺」、「范、謝將軍」及「小樂桃」人型布偶，以及文創商品。

嘉義城隍廟推出「樂桃城隍」活力公仔拚文化觀光。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟表示，幸福嘉義的吉祥物以粉紅「樂桃娃娃」呈現，表達嘉義市獨特的熱情、活力、溫暖、愛心，粉紅幸福城市的意象，樂桃娃娃有「紅磚」造型紋路，象徵嘉義城隍守護舊桃形城池。

臉部五官擬人化設計，身軀正、反兩面均顯示「嘉邑」loge的圖像，腳部有「嘉義」、「城隍」的英文字樣，顯示城隍廟結合地方歷史文化製作公仔，將宗教文化觀光推向國際。