LINE為台灣主流通訊軟體，無論用於日常聊天或是公司辦公皆非常實用，其收回訊息的功能更讓不少「錯頻」、「誤傳訊息」等有補救的機會，但由於刪除功能和收回相鄰，釀下刪除後無法收回的尷尬場面，對此LINE在官方部落格解釋，由於刪除功能限單一裝置，只要換個裝置登入LINE帳號，就可以再做收回的動作。

資訊大爆炸的時代，全台不管男女老少幾乎人手一機，LINE藉由趣味貼圖、功能的便利性成功擄獲台灣民眾的心，尤其以收回的功能更是無比的方便，在誤傳訊息或是錯頻的時候，可以在24小時內，趕緊將訊息收回，之後對方的訊息欄中，只會看到收回的紀錄，不會再顯示訊息內容。

然而收回和刪除的功能比鄰，時常有人要收回訊息時，意外按成刪除訊息，導致該則訊息直接消失在訊息欄中，隨著訊息消失，收回的功能頓時無用武之地，但這一切真的挽救不了嗎？

LINE日前在官方部落格解釋，由於訊息的刪除只會針對單一裝置，也就是說只要透過電腦版的LINE或是從其他裝置登入，就可以找到剛剛不慎刪除的訊息，並且能夠再做收回的動作。

但需要注意的是，若好友LINE的版本太舊，則不支援收回訊息的功能，換言之，收回的作用將不適用於對方的LINE。