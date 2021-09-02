AZ混打莫德納疫苗對象擴大到所有一類對象，繼日前第一類醫護人員中的高風險對象可以混打第二劑疫苗，但基層醫療診所不滿無法接種第二劑疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，已開放所有第一類對象混打疫苗，包括第一線醫療機構、基層診所及藥局等，第二劑都可混打莫德納疫苗，7日將再配送近5萬劑莫德納疫苗供使用。

中央流行疫情指揮中心8月初宣布，第一劑接種AZ疫苗的第一線中的高風險醫護，也教室直接照顧確診者與專責醫院的醫護，第二劑可混打莫德納疫苗，但第一類中的低風險等級的基層醫療診所醫護則不包含在其中，醫界頻頻要求擴大開放所有第一類對象接種。

由於有藥局的藥師反映，指揮中心曾於8月20日發布一份公文，僅開放醫療院所及診所人員混打疫苗，其中不包括藥局藥師。

對此，指揮中心發言人莊人祥今天表示，即日起就會開放所有第一類對象混打疫苗，公文今天就會發出，7日將再配送4.9萬劑莫德納疫苗供使用。

莊人祥說，截至8月29日全台共有4.4萬名醫護完成混打，據統計，截至9月10日前還有約12萬人符合資格，但也並非所有人都想混打疫苗，因此9月7日將再配送4.9萬劑莫德納疫苗到地方。

指揮中心也統計，9月17日前打過AZ一劑，滿十週後需要接種第二劑莫德納疫苗的第一類人員約10.2萬人。