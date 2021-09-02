美軍匆忙撤離阿富汗基地時，他們知道接下來就是恐怖武裝團體會接手，因此還是有很多抱怨，於是刻意在基地的牆壁上留下一些髒話與塗鴉，算是最後的精神攻擊。

任務與命令(task and purpose)報導，美國海軍陸戰隊成員對於反恐戰爭以這樣的收場感到不滿，他們在牆上塗鴉「去他媽的 ISIS ，2021年在阿富汗」(F**k AFG 2021」。

另一張處塗鴉表現的更明白「F **K ISIS + 塔利班」 旁邊還畫了個中指。

為防止IS報復，這些紀念照片的士兵面孔都被遮住。

陸戰隊要撤離前，在問候ISIS的塗鴉牆前合影。(圖/task and purpose)

一名士兵拿著紙板給塔利班留言。(圖/task and purpose)

這是自古就流傳的「軍隊藝術」，最早的「軍隊藝術」可以追溯到1800多年前的羅馬時代，當時羅馬士兵被派去修復哈德良長城（位於英格蘭北部邊界，防禦海上民族薩克遜人），在長城邊留下了數十幅痛罵蠻族的圖畫。

目前不知這些塗鴉是在何時留下的，可能在8月15日塔利班進入喀布爾之前。

美國陸戰隊有一個信念是「有仇報仇」，但是在8月26日，ISIS-K對喀布爾機場發動的恐襲，造成13名海軍陸戰隊喪生後，他們卻沒機會再戰場上反擊，因此部隊有充分的理由留下這些信息。

之後的復仇行動是五角大樓以地獄火飛彈襲擊作為回應，但是波及到無辜平民，據報導，地獄火飛行的反擊造成10位阿富汗平民死亡，其中包括兒童。

最終，美國官員表示，在塔利班接管喀布爾之後，大約有12.4萬人從阿富汗撤離。另據一名海軍陸戰隊指揮官稱，上星期遇難的13名軍人，他們生前幫助與拯救了其中的 3萬多人，願他們安息。

海軍陸戰隊第1團第2營「幽靈連」( Ghost Company)的指揮官傑夫·鮑爾上尉( Capt. Geoff Ball)在臉書上說： 「我們海軍陸戰隊奉命令拯救美國人，這是莫大的榮譽。我們陸戰隊一向是最快出發，最後離開，為他人犠牲也不惜。這就是我們美國海軍陸戰隊，他們永遠的英雄。」