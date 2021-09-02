楊勇緯及林真豪2日返回台中市后里國小母校，與學弟妹分享奧運之路。（后里國小提供／陳淑娥台中傳真）

柔道選手楊勇緯及林真豪在東京奧運中，分別獲得柔道男子60公斤級銀牌及柔道女子48公斤級第7名，兩人為國爭光，2日返回台中市后里國小母校，與學弟妹分享奧運之路，同時傳授學習柔道心法密技。校方特別致贈體育班制服，象徵兩人柔道起點從后里國小開始。

楊勇緯及林真豪今日上午10時返回后里國小，校長陳良益、會長夏豪傑、榮譽會長林昌雄及師生在校門口迎接，當兩人抵達時，瞬間引爆師生熱情歡迎，爭相目睹英雄丰采。后里國小由蕭詮穎及楊湘涵代表獻花，其中蕭詮穎表示希望有一天也能在奧運大展身手，拿到金牌。

楊勇緯及林真豪2日返回台中市后里國小母校，與學弟妹分享奧運之路。（后里國小提供／陳淑娥台中傳真）

楊勇緯及林真豪是后里國小第63屆畢業生，看到兒時的班級導師，兩人熱情和老師分享奧運比賽點滴。楊勇緯說，彷彿又回到快樂無憂的小學時光，小時候有導師和教練陪著比賽，每場自己都充滿信心，無所畏懼！兩人也異口同聲表示，「非常感謝老師及教練的栽培指導！

學校致贈體育班制服給楊勇緯及林真豪留念，象徵兩人柔道的起點從后里國小開始。（后里國小提供／陳淑娥台中傳真）

楊勇緯及林真豪對也勉勵學弟妹提到自律的重要性，要為自己設定目標，一步一步向前邁進，才能看到成功的光芒。

楊勇緯及林真豪2日返回台中市后里國小母校，與老師熱情相擁。（后里國小提供／陳淑娥台中傳真）

學校致贈體育班制服給楊勇緯及林真豪留念，象徵兩人柔道的起點從后里國小開始，並繡上祝福字樣，祝福字樣獨具巧思，將兩人名字鑲嵌其中，期許堅持不懈，再創佳績。后里原順盛百貨行聽聞學校要購買制服致贈，立刻大方贊助，表達對后里之光的敬意與祝福。

后里國小指出，學校是中部少數致力深耕柔道教學的小學，成立體育班已逾30載，創下無數比賽佳績，孕育不少體育菁英，楊勇緯、林真豪便是其一，兩位奧運英雄優異表現，讓更多家長、學生看到練柔道的好處及希望，也更願意投入柔道學習，奧運對於練柔道的選手，不再是一個遙遠的夢！