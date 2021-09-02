彰化縣王姓貴婦2015年間與邱男因房屋水電裝修工程衍生糾紛，雙方不斷對簿公堂，邱男均獲不起訴，王女竟以假帳號上網爆料，指邱男是水電騙子還會偷東西，讓邱男怒告妨害名譽並求償430萬元。

法官審理後，刑事部分判有期徒刑3個月確定，得易科罰金；民事求償則僅判賠2萬元，且王女需在個人臉書張貼道歉啟事連續5日。全案可上訴。

根據判決書，54歲王女前年10月20日起至去年10月4日止，使用名為「寶忠駱」之臉書帳號，張貼60歲邱男照片，指摘「注意這個人是水電騙子」、「水電詐騙人士」、「還會偷東西」。邱男要求王女須賠償精神慰撫金430萬元，並在自由、中時和經濟日報刊登頭版半版道歉啟事5日。

王女聲稱，6年前在閨密和堂姊牽線介紹下，花了860萬元買下邱男家的祖厝，因為邱男又是閨密的丈夫，後續乾脆將房屋的水電裝修工程，都交給邱男施作。她陸續支付132多萬元工程款，還借給邱男643萬元，最後工程不但沒完成也沒做好，這些年浴室還會漏電害他們夫妻被電暈；她氣不過提告卻都敗訴，才會上網貼文，希望不要再有人被騙受害。

法官審理時發現，兩造纏訟不止，自2018年起，王女陸續告邱男違背建築術成規、妨害名譽、毀損、竊盜、詐欺取財，及侵占等告訴，最後均獲不起訴確定。

其中，浴室插座缺少漏電保護導致王女夫婦遭電擊受傷，邱男賠償15900元；在某次雙方出庭時，在庭外王女甚至氣憤打了邱男一巴掌，事後因觸犯公然侮辱罪遭判決賠償邱男5萬元確定。

法官審酌兩造身分、地位及經濟狀況，認王女賠償邱男2萬元為適當，再查王女利用臉書貼文侵害邱男名譽時間長達近一年，透過臉書張貼道歉啟事5日，有其必要且允當合理；至於在報紙頭版頭刊登道歉啟事，將使更多人知悉兩造爭訟其侵害名譽之內容、經過，導致邱男人格及社會評價再受眾議或貶損，裁定駁回不予准許。