新竹縣政府爭取交通部經費，補助青年學子上機車駕訓班，期望能降低年輕人發生交通事故的比例。（莊旻靜攝）

為了降低年輕人騎機車的事故比例，新竹縣長楊文科2日與交通部公路總局副局長黃運貴、縣內3所大學教官，前往機車駕訓班視察，交通部補助機車駕訓班，中央開設150個名額、新竹縣再加碼150名，期望透過訓練，能使大專生揪團報名，共同安全騎車。

楊文科指出，根據調查統計，受過完整的機車駕訓，違規風險減少32％、肇事風險也降低20％，縣府爭取交通部「機車駕訓班補助」，縣民前往設有機車駕訓班的訓練場上課，在考上駕照後，即可領取1300元補助。

交旅處處長游志祥表示，依交通部道安資訊查詢網統計分析，近年24歲以下交通事故死傷人數逐年攀升，新竹縣去年18至24歲年輕族群就占總交通事故人數25％，且高達85％皆是騎「機車」發生事故，因此鼓勵年滿18歲的學生，參加機車駕駛訓練，增加道路安全觀念。

大專院校開學在即，楊文科也表示，向中央爭取的機車駕訓班補助原本名額僅110名，再增加至150名後，均已額滿，不過縣府再加碼150個名額，只要是縣民並於桃竹苗共10個設有機車駕訓班的訓練場上課，考上駕照後即可領取補助。

除此之外，交旅處預計9月下旬公告公車進校園方案，「明新科大至高鐵新竹站」，而竹北市、新竹市通勤需求高，也會開設另一條「高鐵新竹站－新竹火車站」路線，增加公共運輸及通學安全。