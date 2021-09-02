《糖果人》由《逃出絕命鎮》奧斯卡得主喬登皮爾擔任編劇與監製。（UIP提供）

將在10日上映的邪典片《糖果人》，找來台灣最會講故事的資深主持人盛竹如介紹經典，影片2日上架，他的經典語錄深受廣大觀眾的喜愛，像是「李組長眉頭一皺，發覺案情不單純」、「究竟，這是命運無情的捉弄，還是貪婪的慾望在作祟又或者是非善惡的因果循環？讓我們繼續看下去」等句子，沒想到配起歐美恐怖片也意味對味。

盛竹如表示，全世界的都市傳說數之不盡也講不完，雖然自己也好奇西方「糖果人」的故事，他對這類題材說良心話是滿恐怖的但他不害怕，就像小時候曾玩過碟仙，總覺得有一個奇怪的東西纏在你旁邊，讓你不由自主的聽他使喚，但越玩就越不會嚇到。

談到主持電視節目，盛竹如印象最深刻的就屬《台灣變色龍》，連晚上做夢都會被嚇醒，因為劇中所講到的命案，犯案手法都是最殘酷的死法，剛開始真心覺得恐怖，但時間做久了就不會再感到害怕。

此外，他也提到和電影界的淵源其實很深，1970年代曾經主持過台視《電影街》節目，最高紀錄一天從早到晚看7場半的電影，當時在電影檢察處，什麼電影類型都看，什麼電影類型都喜歡，有些恐怖片真的很恐怖，想說等上片之後要再去看一次，沒想到恐怖的畫面幾乎都被剪光了，現在大家能看到原汁原味的恐怖片真的很幸福。

《糖果人》由《逃出絕命鎮》奧斯卡得主喬登皮爾擔任編劇與監製，妮亞達科斯達執導，艾美獎得主葉海亞阿巴杜馬汀二世、泰娜派瑞絲聯合演出。描述一名住在芝加哥的藝術家和女友搬到傳說中的「卡布尼格林」社區，急於在競爭激烈的藝術圈重新站穩腳步，當他聽說了「糖果人」的都市傳說後，從興趣逐漸開始變成了執迷，他的心靈和身體也開始產生巨變。