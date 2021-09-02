彰化縣政府編列1000萬元青年創業獎勵金，其中「創業圓夢類」每人最高30萬元，縣長王惠美2日宣布啟動創業第三貼，除了提供創業獎勵補助申請的「專案扶植」，還開辦多元創業課程的「專業扶佐」，並加碼「專家扶助」，協助青年打通創業任督二脈。

王惠美表示，第一貼為青年創業獎勵補助，編列1000萬元青年創業獎勵補助要協助青年圓夢，其中「創業圓夢類」每人最高可30萬元外，歡迎18歲以上45歲以下，且已上滿30小時創業研習課程的縣籍青年都可申請。另「地方深耕類」則補助舉辦青年創業相關主題式論壇，每人補助3萬元或青年團體每案10萬元。

彰縣府編列1000萬元青年創業獎勵金，宣布啟動創業三扶貼，加碼提供專家一對一輔導。（吳敏菁攝）

除了獎金鼓舞，想要創業更要有「實力」，王惠美表示，第二貼便是開辦多元創業專業課程，青年圓夢創業學堂、網路新經濟就創業輔導學堂、「農客松」青農就創業促進、女力展翅就創業等多項創業相關課程。

王惠美表示，第三貼是創新加碼，主要針對創業青年個人需求屬性，由創業成功之企業或店家負責人擔任業師，以及專家學者擔任顧問師，實地至創業青年之店家進行一對一輔導，每次2至4小時，協助建立有特色的行銷策略，以及店家網路架設、店務管理、財務管理、商品理貨、通路行銷及業績提升等策略的規劃，陪伴剛起步的創業青年，一同面對創業初期所遇到的各項疑問或創業困境。

彰縣府編列1000萬元青年創業獎勵金，宣布啟動創業三扶貼，加碼提供專家一對一輔導。（吳敏菁攝）

王惠美指出，縣府已積極整合縣有閒置空間等提供給青年作為創業基地，例如卦山村市集有15名青年朋友進駐、鹿港和興青創基地有9名青年進駐，未來還有彰化市中興庄，提供可青年空間和舞台，感謝縣議會對於青創政策預算的支持，更積極整合各種社會福利、歷史文化、勞工等各項資源。