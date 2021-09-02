台灣汽車分期龍頭和潤企業今日舉行法說會，總經理林彥良透露，今年成立綠能專責單位，發展綠能事業，投資新能源等業務，目前於全台北、中、南皆有簽約太陽能案場，期望推動能源轉型，並致力於發展對環境有益的智能解決方案。

和潤由於業務動能佳，上半年整體營運績效皆有20％以上成長，累計合併營收83.59億元，年增20.3％，合併稅後淨利16.26億元，年增29.1％，每股盈餘（EPS）2.87元，年增23.7％，合併應收帳款淨額1713億，年增21.2％，其中稅後淨利、應收帳款淨額更是歷史新高。

林彥良表示，上半年合併稅後淨利、應收帳款淨額新高，主要原因有三：1.資金成本下降、2.各項業務皆有成長、3.大陸子公司因經濟恢復，預期信用損失減少。其中業務面，車輛分期業績較去年同期成長逾20％、機器設備分期成長逾70％、一般商品分期逾140％，當中以大型商用客貨車、機車分期成長最大。與上季相較，Q2合併稅後淨利較Q1略低，主要子公司和雲行動服務(iRent)5月至6月受到疫情警戒影響，租賃服務車次下降，間接影響到獲利表現。

林彥良表示，今年下半年營運重點則會著重在布局綠色能源事業與綠色金融，因為碳中和是國際趨勢，也是ESG永續經營策略之一，今年中與日商三菱日聯銀行、玉山銀行、中國信託銀行簽署新台幣65億元永續連結貸款 ，用於發展永續金融商品，協助企業客戶降低導入綠色能源門檻，幫助一般大眾更輕易取得環保車的使用。