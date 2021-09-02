首批93萬劑BNT疫苗，2日一早順利運抵桃園國際機場，立法院副院長蔡其昌親自走訪台積電中科15A廠，除了表達感謝台積電對台灣防疫工作的貢獻，另盼2奈米技術晶圓廠能落地台中，增加就業機會，中央也將全力協助；台積電回應，不排除任何可能性，但仍須評估最適合半導體建廠用地。

立法院副院長蔡其昌接受媒體訪問時表示，感謝台積電對國家防疫所作的貢獻，政府自購的疫苗將陸續到貨，對國人防疫有很大的貢獻，他要求政院9月底前只要「不選疫苗」、18歲以上民眾都可以打到第1劑疫苗。

立法院副院長蔡其昌（中）2日上午到台積電參訪，感謝對於防疫的貢獻。（張妍溱攝）

立法院副院長蔡其昌說，在基層聽到許多聲音，18歲到20歲的青少年，希望「不要變成疫苗孤兒」的心聲，他持續2周時間跟行政院溝通，包括自購AZ疫苗將陸續到貨，凡12到18歲的青少年，經父母同意可進行施打。

另傳台積電2奈米晶圓廠將落腳台中，蔡其昌說，台積電對綠能、永續議題相當重視，更是台灣的護國神山，對全球科技業及經濟發展扮演重要角色，台積電擴大投資台中是台中市民的期盼，先了解台積電對先進製程的規劃，了解需求後將大力在中央協助。

立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅在中科管理局長許茂新陪同下，參訪台積電中科廠區，台積電指出，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，亦會維持過去擴廠步調，與管理局合作評估在新竹、台中及高雄等，適合半導體建廠之用地。