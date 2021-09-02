已經減弱為熱帶低氣壓的4級颶風艾達（Hurricane Ida）餘威驚人，紐約市昨（1）日晚間進入緊急狀態，艾達降下創紀錄雨量，洪水灌進紐約市地鐵，月台驚現瀑布，至少7人在這場洪災中喪命。

英國廣播公司（BBC）報導，艾達夾帶的創紀錄暴雨讓紐約市進入緊急狀態，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）昨日晚間發布推文表示，「今晚我們正經歷歷史性天氣事件，全市降下創紀錄雨量、淹大水，路上狀況危險。」

他接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時還驚呼：「我從沒看過雨勢這麼急、這麼猛，有夠嚇人。」

美國國家氣象局（National Weather Service）觀測到，紐約中央公園1個小時的降雨量達8公分，紐約地鐵也幾乎全線停駛。

已減為熱帶低氣壓的4級颶風艾達（Hurricane Ida）在紐約降下創紀錄雨量。（圖／路透社）

《紐約郵報》（New York Post）報導，周三晚間紐約市地鐵站泡在水裡，大把大把灌進的洪水瞬間讓地鐵月台及階梯變成瀑布，導致地鐵停駛。原先有6班地鐵因為水災卡在站與站之間，所幸最終已全數撤離。

根據紐約民眾上傳的驚人畫面，宛如噴泉般的雨水湧進地鐵月台，並且直直沖向鐵軌，遠處的民眾趕緊撤離。

另一個畫面顯示，雨水如瀑布般從另一個站的階梯傾瀉而下，淹沒了售票區及月台。

Waterfall down the stairs at 145th Street station 1 Train in #Manhattan #NYC. Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t — NTD News (@news_ntd) September 2 2021

傑佛遜大道L站（Jefferson Avenue L）的景象更被紐約人戲稱為「洗車」，一輛地鐵進站時，數百加侖的水由上傾瀉而下。

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I — ABC News (@ABC) September 2 2021

紐約市警察局（New York City Police Department）表示，周三晚間的暴雨及淹水不幸讓7名紐約人喪命，消息人士透露，當中至少有4人因受困地下室身亡。

不過地面並沒有比較安全，一名紐約客分享在皇后大道（Queens Boulevard上）搭乘公車的景象，畫面中，公車宛如在兇猛的河道中通行，許多車輛被困在水中，公車內也淹大水，水幾乎要淹到座椅的高度，乘客只能站在椅子上避免浸濕。

Hero bus driver managed to get us safely through the 3-4 feet of rain coursing down the boulevard but only seemed to be getting worse.



Finally made it through to higher ground and a fellow passenger exclaims ‘oh no I missed my stop..’ pic.twitter.com/ofrVQhGnhK — Joe English (@JoeEEnglish) September 2 2021

網路上也有人分享自己家淹大水的畫面，混濁的洪水不斷湧入室內，傢俱全數漂在水面上；馬路上的車輛也泡在水中，目測水深達膝蓋。