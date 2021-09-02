鑑於世界面臨著各式各樣的危機，包括疫病襲擊、地球暖化、氣候變遷，與糧食短缺壓力等，國內肉品龍頭大成集團，於2020年初成立新創植物肉品牌「Neo foods」，提前佈局全球植物肉快速成長趨勢，已推出多款植物肉料理包，今（2日）再宣布導入旗下餐廳勝博殿、檀島茶餐廳，及岩島成麵包等菜單，希望讓原本不吃素的消費者，也有機會嘗試新創植物肉的口感。

許多消費者疑問，新創植物肉和傳統素食有何不同？大成集團旗下新食成總經理詹金和表示，首先，Neo 新創肉原料，包括濃縮分離大豆蛋白，豌豆、南瓜、菇類、甜菜、海藻類等非動物性蛋白，設計產品著重均衡營養，高蛋白質、高纖、低脂、零膽固醇，也特別添加膳食纖維、B12、酵母菌等，並朝向clean label潔淨標章更貼近新世代的健康飲食訴求。而目前流行的二代植物肉，肉質地相較扎實，可做出如肉般的絲狀，產品不需再自行加工，可直接料理使用。

連鎖餐飲與烘焙通路積極引進植物新創肉Neo foods。（大成集團提供）

大成集團旗下勝博殿豬排，9月在台灣推出全球第1個「新蔬排套餐」，精選大成研發的新創肉，搭配多元料理，做出肉質組織Q彈、口感多汁的肉排，完整呈現仿似一般肉質的色香味，且價格也不比傳統豬排料理貴。

另中式料理的檀島茶餐廳，則用快炒、慢燉、酥炸呈現新創肉的美味，9月推出3道新菜，包括潮州欖菜四季煸豆、特製牛肉炆蘿蔔、松露犇春捲；岩島成麵包也提供樂活植物肉系列麵包，做成起司捲、香椿風披薩、義式橄欖佛卡夏、香蔥佛卡夏等品項，最低48元起。

檀島茶餐廳採用新創植物肉，價格120起至300元。（檀島提供）

此外，以植物肉為主題的餐廳，也是新興的餐飲潮流，大成餐飲群新成立「Gino Green」品牌，9月底首家餐廳位於大葉高島屋開幕，看好當地國際化的消費族群，提供沙拉、漢堡、披薩、簡餐、輕食植物肉料理。