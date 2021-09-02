今年度第2次專門職業及技術人員高等考試護理師探花張家甄。（仁德醫專提供／謝明俊苗栗傳真）

今年度第2次專門職業及技術人員高等試護理師榜眼翁郁媗。（仁德醫專提供／謝明俊苗栗傳真）

今年度第2次專門職業及技術人員高等考試護理師，近日放榜，苗栗縣後龍鎮仁德醫專爆出大紅榜，學校3名畢業亮麗女校花一舉囊括紅榜前3名，包括狀元王庭為、榜眼翁郁媗、探花張家甄，消息傳回讓全校師生雀躍不已。

新冠肺炎疫情從去年入侵國內，不僅造成民心惶惶，也讓許多醫護人員辛苦付出，一度造成護理人員出走潮，國內醫護人力吃緊，更需要新血輪投入，來維護國內醫療量能。

今年度第2次專門職業及技術人員高等考試護理師，仁德醫專在多所醫學大學護理系及11所五專護理科的應考生中，囊括護理師高考證照全國紅榜前3名，近日放榜佳績傳回學校，師生同聲喝采。

其中榮獲狀元的王庭為、榜眼翁郁媗、探花張家甄，3人在就學期間表現卓越，不僅學業力求精進，也積極配合培育計畫，像是參與新南向學海築夢計畫，到馬來西亞進行海外實習課程。其中張家甄在技能競賽中，榮獲第5屆全國CPR接力比賽團體賽全國第2名、勞動部第50屆健康照顧職類技能競賽中區賽第3名、全國賽銅牌獎。王庭為與翁郁媗2人在2019年「全國國際體驗學習短講簡報競賽 」，分獲全國第二名及佳作獎。

除了高考中紅榜外，翁郁媗並以全國榜首成績錄取國立台北護大護理系，校方指出，學校畢業生參加高考護理師通過率高達90％以上，高於全國通過率55％，畢業學生亮麗表現，讓全校師生與有榮焉!

仁德醫專在鍾佳穎董事長的帶領，再創典範，讓「選技職、唸仁德、考證照、強英文、好好唸、有前途」，在學生卓越的表現下，看見技職教育的光芒。